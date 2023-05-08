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ضمن منافسات دوري روشن

الاتحاد الأكثر حضورًا حتى الجولة الـ25

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ مساءً
الاتحاد الأكثر حضورًا حتى الجولة الـ25
المواطن - فريق التحرير

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تواصل الجماهير الاتحادية دعم الفريق الأول لكرة القدم بأعداد كبيرة في المدرجات ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

جمهور الاتحاد يتصدر

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع “تويتر”، عن ترتيب الحضور الجماهيري حتى الجولة الـ25، وجاء كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ453ألفًا و95 مشجعًا من 12 مباراة على ملعبه.

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جماهير الاتحاد في ملعب الجوهرة
جماهير العميد – المصدر@ittihad

وحل النصر ثانيًا خلف الاتحاد بـ216 ألفًا و604 مشجع، ثم العدالة بـ145 ألفًا و900 مشجع، يليه الفتح بـ141 ألفًا و627 مشجعًا، ثم الهلال بـ123 ألفًا و725 مشجعًا، يليه الوحدة بـ104 آلاف و398 مشجعًا، ثم الطائي بـ93 ألفًا و826 مشجعًا.

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ويحتل التعاون المركز الثامن بـ86 ألفًا و275 مشجعًا، ثم الرائد بـ82 ألفًا و214 مشجعًا، يليه الخليج بـ71 ألفًا و923 مشجعًا، والشباب بـ66 ألفًا و805 مشجع، الاتفاق 55 ألفًا و714 مشجعًا، ضمك 45 ألفًا و955 مشجعًا، الفيحاء 45 ألفًا و747 مشجعًا، الباطن 41 ألفًا و324 مشجعًا، وأبها بـ39 ألفًا و930 مشجعًا.

جماهير التعاون
جماهير التعاون – المصدر spl

ترتيب الدوري

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن قبل الجولة الـ26، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ59 نقطة، ثم النصر برصيد 56 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب، ثم الهلال بـ49 نقطة، يليه التعاون بـ40 نقطة، ثم الفتح بـ39 نقطة.

وحل الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، يليه ضمك بـ32 نقطة، ثم الاتفاق بـ30 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الرائد بـ29 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، ثم الوحدة بـ23 نقطة، بالتساوي مع الخليج، ثم العدالة 21 نقطة، والباطن 15 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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