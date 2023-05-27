الاتحاد بطلًا لـ دوري روشن

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023، وذلك بعد فوزه على نادي الفيحاء بثلاثية دون رد في الجولة الـ29 من عمر المسابقة.

وافتتح اللاعب أحمد شراحيلي التسجيل للعميد في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، ثم نجح اللاعب البرازيلي رومارينيو في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

الاتحاد يفوز بثلاثية

وفي الشوط الثاني، واصل العميد تفوقه الهجومي ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب رومارينيو في الدقيقة الـ86.

وبعد الفوز، أصبح رصيد العميد 69 نقطة في الصدارة ومتوجًا بالدوري بعد غياب 14 عامًا، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 30 نقطة في المركز الـ12.