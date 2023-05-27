الاتحاد عينه على الفوز الرابع ضد الفيحاء

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يأمل الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، في مواصلة تألقه ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة نظيره الفيحاء اليوم.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الاتحاد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.
وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما ينفرد العميد بصدارة الترتيب بـ66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف.
ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تألقه هذا الموسم، وتحقيق الفوز على الفيحاء، من أجل التتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 14 عامًا، فيما يأمل الفريق البرتقالي لحصد الثلاث نقاط وضمان البقاء.
ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سجلًا مميزًا أمام الفيحاء خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث تقابلا 3 مرات، ونجح العميد في تحقيق 3 انتصارات متتالية، ما يحفزه لمواصلة التألق.
وفاز العميد على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الدور الأول بدوري روشن السعودي، قبل يحسم نهائي كأس السوبر السعودي لصالحه بهدفين نظيفين، كما تفوق عليه بركلات الترجيح في دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين.