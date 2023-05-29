الاتحاد متمسك بحسم صفقة كريم بنزيما

تبذل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قصارى جهدها، لحسم صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الاتحاد يفاوض كريم بنزيما

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن إدارة الاتحاد لا تتخلى عن أملها في التعاقد مع كريم بنزيما، حيث تقدمت بعرض جديد بعد رفضه العرض الأول.

ولفت رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، إلى أن كريم بنزيما يُقيم الوضع خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الأمور قد تتغير بشكل سريع.

وكان رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، فيلكس دياز، قد أكد مؤخرًا أن كريم بنزيما قريبًا من الانتقال إلى صفوف الاتحاد، مؤكدًا أنه لم يُجدد تعاقده حتى الآن، على أن يتم حسم مصيره خلال الأيام القليلة القادمة.

تتويج الاتحاد باللقب

ونجح الاتحاد في الفوز على الفيحاء بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي، ليتوج باللقب رسميًا، بعدما رفع رصيده إلى 69 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر الوصيف.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام.