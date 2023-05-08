Icon

المالكي مع ضبطيات الشبو: جرام واحد يقضي على مستقبلك Icon المسكنات غير مفيدة لآلام البطن Icon أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند الإغلاق Icon الاتحاد يتفوق على أبها بثلاثية في الشوط الأول Icon النيابة: عقوبات رادعة لكل من نشر تعاطي المخدرات أو سهل التعامل بها Icon تعليم محايل عسير: انصراف الدوام الحضوري الساعة 11 صباحًا غدًا Icon بنك يرفض تمديد قرض لبريطاني بسبب لاجئة أوكرانية Icon دينكو: اللعب بجوار كريستيانو رونالدو لا يسبب ضغطًا Icon ضبط أوكار ومتفجرات لـ داعش في 3 محافظات عراقية Icon السوق السعودية الأكثر استخدامًا للسيارات الصينية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الـ26

الاتحاد يتفوق على أبها بثلاثية في الشوط الأول

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
الاتحاد يتفوق على أبها بثلاثية في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول لمباراة الاتحاد ضد أبها، في إطار منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، بتقدم العميد بثلاثية دون رد.

تقدم الاتحاد ضد أبها

وبدأت مباراة الاتحاد ضد أبها المقامة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بشكل سريع، حيث ضغط العميد بقوة، قبل أن ينجح البرازيلي رومارينيو في هز الشباك عند الدقيقة 13 بعد تمريرة من إيغور كورونادو.

قد يهمّك أيضاً
660 مليون ريال أرباح سابك في الربع الأول

660 مليون ريال أرباح سابك في الربع الأول

489 مليون ريال أرباح “سليمان الحبيب” في الربع الأول

489 مليون ريال أرباح “سليمان الحبيب” في الربع الأول

رومارينيو
رومارينيو – المصدر @SPL

ونجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 18 برأسية رائعة من خارج منطقة الجزاء، مستغلًّا خروج الحارس من مرماه، واستمر الضغط من لاعبي العميد وسط تشجيع كبير من الجماهير.

قد يهمّك أيضاً
توقع أمطار صيفية واسعة النطاق ونادرة على المملكة

توقع أمطار صيفية واسعة النطاق ونادرة على المملكة

بايرن ميونخ يقدم هدية إلى برشلونة لضم ميسي

بايرن ميونخ يقدم هدية إلى برشلونة لضم ميسي

نجم الاتحاد حمدالله
احتفال حمدالله

وتمكن رومارينيو من تسجيل الهدف الثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد انفراده بالحارس من تمريرة مميزة لأحمد شراحيلي عند الدقيقة 30، وواصل العميد سيطرته على اللعب، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد ضد أبها بثلاثية.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @SPL

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتصدر العميد جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 59 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

الاتحاد ضد أبها
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال
السعودية اليوم

تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال

السعودية اليوم
ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا من المواد الغذائية بالرياض
السعودية اليوم

ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا...

السعودية اليوم
سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا
الرياضة

سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في...

الرياضة
الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له باحتجاز السفير التركي
آخر الاخبار

الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له...

آخر الاخبار
إحباط تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بـ عسير
أخبار أمنية

إحباط تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بـ...

أخبار أمنية
‏وصول رعايا من الصين والهند قادمين من السودان إلى جدة
السعودية اليوم

‏وصول رعايا من الصين والهند قادمين من...

السعودية اليوم
وصول 3 طرود مشبوهة للسفارة الفنلندية بموسكو
العالم

وصول 3 طرود مشبوهة للسفارة الفنلندية بموسكو

العالم
تراجع صفقات شراء الأراضي السكنية بالرياض بنسبة 81%
السعودية اليوم

تراجع صفقات شراء الأراضي السكنية بالرياض بنسبة...

السعودية اليوم