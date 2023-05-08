الاتحاد يتفوق على أبها بثلاثية في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول لمباراة الاتحاد ضد أبها، في إطار منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، بتقدم العميد بثلاثية دون رد.

تقدم الاتحاد ضد أبها

وبدأت مباراة الاتحاد ضد أبها المقامة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بشكل سريع، حيث ضغط العميد بقوة، قبل أن ينجح البرازيلي رومارينيو في هز الشباك عند الدقيقة 13 بعد تمريرة من إيغور كورونادو.

ونجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 18 برأسية رائعة من خارج منطقة الجزاء، مستغلًّا خروج الحارس من مرماه، واستمر الضغط من لاعبي العميد وسط تشجيع كبير من الجماهير.

وتمكن رومارينيو من تسجيل الهدف الثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد انفراده بالحارس من تمريرة مميزة لأحمد شراحيلي عند الدقيقة 30، وواصل العميد سيطرته على اللعب، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد ضد أبها بثلاثية.

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتصدر العميد جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 59 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.