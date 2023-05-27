الاتحاد يتفوق على الفيحاء بهدفين في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الشوط الأول من مباراة الفيحاء متفوقًا بهدفين دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وافتتح اللاعب أحمد شراحيلي التسجيل للعميد في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، ثم نجح اللاعب البرازيلي رومارينيو في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ويبحث العميد عن الفوز وذلك من أجل التتويج بلقب دوري روشن رسميًا في الموسم الحالي.

هدددددف!⚽ د3' هدف مبكر للاتحاد من أحمد شراحيلي

الفيحاء 0 × 1 الاتحاد#الفيحاء_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/6mGnhMbeoH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 27, 2023