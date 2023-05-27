الاتحاد يتفوق على الفيحاء بهدفين في الشوط الأول

القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الشوط الأول من مباراة الفيحاء متفوقًا بهدفين دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وافتتح اللاعب أحمد شراحيلي التسجيل للعميد في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، ثم نجح اللاعب البرازيلي رومارينيو في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
ويبحث العميد عن الفوز وذلك من أجل التتويج بلقب دوري روشن رسميًا في الموسم الحالي.
هدددددف!⚽
د3' هدف مبكر للاتحاد من أحمد شراحيلي
الفيحاء 0 × 1 الاتحاد#الفيحاء_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/6mGnhMbeoH
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 27, 2023
هدددددف!⚽
د45+1' الهدف الثاني لـ #الاتحاد عن طريق رومارينهو
الفيحاء 0 × 2 الاتحاد#الفيحاء_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/KSq4tq2ny4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 27, 2023