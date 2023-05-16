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الاتحاد يتفوق على الهلال بثنائية في الشوط الأول

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
الاتحاد يتفوق على الهلال بثنائية في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى نادي الاتحاد، الشوط الأول من مباراة الهلال متفوقًا بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الاتحاد والهلال

ونجح العميد في إحراز الهدف الأول عبر كل من البرازيلي إيجور كورونادو في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة متقنة من المغربي حمدالله، ثم عاد حمدالله وصنع الهدف الثاني للاعب أحمد بامسعود في الدقيقة الـ30.

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ومن تصويبة قوية، تجاوزت خط المرمى نجح اللاعب مصعب الجوير في تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول لـ الهلال في الدقيقة الـ42.

 

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