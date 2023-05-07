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خلال مواجهة أبها المقبلة

الاتحاد يسعى لاستعادة توازنه

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١١ مساءً
الاتحاد يسعى لاستعادة توازنه
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، لاستعادة توازنه سريعًا في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها.

العميد يستضيف أبها

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد أبها، عند الساعة التاسعة والنصف مساء يوم غد الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر spl

وقبل مواجهة الغد، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 59 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

الاتحاد يسعى للفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهة الغد بهدف تحقيق الفوز، لاستعادة توازنه بعد الخسارة المفاجئة ضد التعاون في الجولة الماضية، من أجل الحفاظ على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

وستكون الضغوط كبيرة على لاعبي الاتحاد ضد أبها، لرغبتهم في تحقيق الفوز خوفًا من تكرار سيناريو الموسم الماضي وخسارة اللقب، كما أنهم يعانون من تراجع المستوى، الأمر الذي عرضهم لانتقادات كبيرة من الجماهير.

على الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها مواجهة الغد بمعنويات مرتفعة، بعد نجاحه في الفوز على العدالة بالجولة الماضية، وتعزيز موقعه في منطقة الأمان، ما يُحفز لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية.

أبها في دوري روشن
لاعبو أبها – المصدر @abhaFC

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