الاتحاد يسعى لتحقيق رقم الهلال التاريخي في الدوري السعودي

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يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لتحقيق إنجاز مميز وذلك عند مواجهة نادي الطائي غدًا في الجولة الـ30 والأخيرة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويرغب العميد في الفوز على الطائي للوصول إلى النقطة رقم 72 ليتقاسم نفس هذا العدد من النقاط مع الهلال، كأكثر الأندية تحقيقًا للنقاط في بطولة دوري المحترفين السعودي.
وكان الهلال سبق له وأن وصل إلى النقطة رقم 72 من 30 مباراة في دوري المحترفين خلال موسم 2020/2021.
وتنطلق جميع مباريات الجولة الـ30 غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام مباريات ” الهلال ضد الرائد، الاتحاد ضد الطائي، النصر ضد الفتح، التعاون ضد الباطن، الخليج ضد أبها، الوحدة ضد الفيحاء، العدالة ضد الاتفاق، ضمك ضد الشباب”.
وكانت مباريات الجولة الـ29 أُقيمت يوم السبت الماضي وجاءت نتائجها كالتالي: ” الاتفاق تعادل مع النصر بنتيجة 1-1، التعاون فاز على الشباب بثلاثية دون رد، الوحدة هزم الطائي بنتيجة هدفين لهدف، الرائد ضد الخليج تعادل سلبي بدون أهداف، تعادل ضمك ضد الفتح بهدف لكل فريق، فوز الهلال على أبها بثلاثية دون رد، فوز الاتحاد على الفيحاء بثلاثية دون رد، تعادل الباطن مع العدالة بنتيجة هدفين لكل فريق”.