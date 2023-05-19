الاتحاد يشارك مع الهلال والوحدة في السوبر السعودي

أعلن الحساب الرسمي لـ بطولة كأس السوبر السعودي في “تويتر” عن مشاركة نادي الاتحاد في البطولة الموسم المقبل 2023/ 2024 رفقة فريقي الهلال والوحدة.

وجاءت مشاركة الاتحاد في البطولة، بعدما ضعفت فرص الشباب في التتويج بلقب دوري روشن في الموسم الحالي، بعد الخسارة من الوحدة أمس في البطولة.

السوبر السعودي

ويتبقى معرفة الفريق الرابع، الذي يشارك الهلال والاتحاد والوحدة في النسخة المقبلة من بطولة السوبر.

نادي الـ @ittihad ثالث المتأهلين لـ #كأس_السوبر_السعودي 2023-2024 🌟 من سيكمل رباعي السوبر 🤩؟ pic.twitter.com/7H5QOP1dPK — كأس السوبر السعودي (@SaudiSuperCup) May 18, 2023

ويشارك في بطولة السوبر 4 فرق وهم بطل كأس الملك ووصيفه وبطل دوري روشن ووصيفه، وفي حال تم تكرار الفريق تتم المشاركة حسب جدول الترتيب.

وتعد نسخة كأس السوبر السعودي في حلتها الجديدة شبيهة بالصيغة المعتمدة في الكأس السوبر الإسبانية منذ موسم 2019– 2020 التي أقيمت في السعودية.

وكان اتحاد القدم السعودي اعتمد في 19 فبراير من عام 2022 النظام الجديد لمسابقة كأس السوبر بناءً على ما رفعته لجنة المسابقات واللجنة التجارية بهدف رفع مستوى المنافسة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في المسابقة.