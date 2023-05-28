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في الجولة الـ30 والأخيرة للدوري

الاتحاد يطرح تذاكر مباراة الطائي

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
الاتحاد يطرح تذاكر مباراة الطائي
المواطن - فريق التحرير

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طرح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، تذاكر مباراة الطائي ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تقام المباراة الأربعاء المقبل.

ويمكن حجز تذاكر المباراة من هنا.

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فرحة جماهير الاتحاد

وكانت جماهير العميد أعربت عن سعادتها بتتويج ناديها بلقب دوري روشن أمس بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية دون رد في الجولة الـ29.

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ودشنت جماهير العميد وسمًا في “تويتر” قبل قليل بعنوان “الدوري الاستثنائي العالمي” حيث أعربوا عن سعادتهم بالفوز بالدوري الذي مكنهم من المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 الذي ينطلق ديسمبر المقبل في السعودية.

وفي وقت سابق، علق كل من سامي الجابر وفهد الهريفي نجمي الهلال والنصر السابقين على تتويج نادي الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/ 2023.

وقال سامي الجابر عبر حسابه في “تويتر”: “مبروك لـ العميد وجماهيره تحقيق بطولة دوري روشن لقب مستحق، مبروك للرئيس أنمار الحائلي والأخ أحمد كعكي عملوا وصبروا ونالوا، عودة العميد ستجعل المنافسة في قادم المواسم أكثر إثارة”.

أما فهد الهريفي نجم النصر السابق فقال: “ألف مبروك يا عميد، تستاهلون بطولة الدوري بعد غياب طويل، يستحق جمهور هذا النادي الفرحة الكبيرة، هارد لك للنصر وجمهوره العاشق”.

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