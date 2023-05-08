الاتحاد يعزز صدارته لدوري روشن برباعية ضد أبها

انتهت، منذ قليل، مباراة الاتحاد ضد أبها، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، بتحقيق العميد لفوز هام برباعية دون رد.

تألق الاتحاد ضد أبها

وانطلقت مباراة الاتحاد ضد أبها التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بشكل سريع، حيث ضغط العميد بقوة، قبل أن ينجح البرازيلي رومارينيو في هز الشباك عند الدقيقة 13 بعد تمريرة من إيغور كورونادو.

ونجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 18 برأسية رائعة من خارج منطقة الجزاء، مستغلًّا خروج الحارس من مرماه، واستمر الضغط من لاعبي العميد وسط تشجيع كبير من الجماهير.

وتمكن رومارينيو من تسجيل الهدف الثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد انفراده بالحارس من تمريرة مميزة لأحمد شراحيلي عند الدقيقة 30، وواصل العميد سيطرته على اللعب، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد ضد أبها بثلاثية.

محاولات مستمرة

ومع بداية الشوط الثاني، واصل العميد محاولاته، فيما ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بشكل أفضل دفاعيًّا، وهدأ اللعب وانحصر في وسط الملعب.

وواصل الفريقان المحاولات، وسط دعم وتشجيع كبير من جماهير العميد التي أشعلت أجواء المباراة، ولكن أهدر اللاعبون العديد من الفرص، قبل أن يسجل محمد الصيعري هدفًا من ركلة جزاء عند الدقيقة 92 لتنتهي المواجهة بفوز الاتحاد ضد أبها بنتيجة 4/ 0.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 62 نقطة، ليُعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند 30 نقطة في المركز العاشر.