الاتحاد يفقد الفرصة في ضم دي ماريا

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يبدو أن نادي الاتحاد سيفقد الفرصة في ضم اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.
وكان أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد أوضح في آخر مارس الماضي أن ناديه يفكر في ضم النجم الأرجنتيني.
ولكن بعد تصريحات فيلكس دياز رئيس تحرير صحفية Marca الإسبانية فإن النجم الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم 2022 سيكون قريبًا مع الهلال بعد مواطنه ليونيل ميسي.
وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قال إن دي ماريا لن يجدد عقده مع فريق يوفنتوس حيث ينتهي في يونيو المقبل، وذلك بسبب وجود خلافات بينه وبين المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري.
وارتبط اسم نادي النصر مسبقًا بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم مع بلاده في ديسمبر الماضي، أما في حال انتقاله للدوري الأمريكي فسوف ينضم لنادي إنتر ميامي الأمريكي.
وسبق لـ دي ماريا اللعب في صفوف روساريو سنترال الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، ثم انضم إلى يوفنتوس في صيف عام 2022 قادمًا من نادي باريس سان جيرمان.