الاتحاد يقترب من التتويج بـ دوري روشن والباطن أول الهابطين

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اقترب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد من التتويج بـ دوري روشن السعودي، وذلك بعد الفوز على نادي الباطن بهدف دون رد في الجولة الـ28 من عمر المسابقة.
ونجح البرازيلي رومارينيو في إحراز الهدف الأول لفريق العميد في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.
وبعد ذلك، أضاف اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفًا ثانيًا للعميد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، ولكن تم إلغاؤه من قبل حكم المباراة.
وفي الشوط الثاني، ظل العميد محافظًا على فوزه ليصل رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة، أما الباطن فتجمد رصيده عند 19 نقطة ليكون أول الهابطين رسميًّا إلى دوري يلو للموسم المقبل 2023/ 2024.
رومارينهو يُقرب الاتحاد من اللقب🏆
• شاهد هدف المباراة الوحيد ⬇️#الاتحاد_الباطن | #SSC pic.twitter.com/90Hpql1Iar
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 23, 2023