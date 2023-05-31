الاتحاد يهزم الطائي بهدفين في ليلة الاحتفال بالتتويج

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد فوزًا ثمينًا على الطائي بهدفين دون رد في الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2022/ 2023.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من إحراز الهدف الوحيد للعميد في الدقيقة الـ73 من عمر المباراة عبر ركلة جزاء.

وعند حلول الدقيقة الـ96، تمكن اللاعب الأنجولي هيلدر كوستا من إحراز الهدف الثاني للعميد.