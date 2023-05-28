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الاتحاد يُقدم عرضًا جديدًا لـ كريم بنزيما

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٨ مساءً
الاتحاد يُقدم عرضًا جديدًا لـ كريم بنزيما
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، محاولاتها لضم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما إلى العميد بالميركاتو الصيفي المقبل.

عرض آخر لكريم بنزيما

وينتهي عقد بنزيما صاحب الـ35 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم حسم مصيره حتى الآن.

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وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، أن الاتحاد لازال يحاول ضم المهاجم الفرنسي، وتابع: “أبطال دوري روشن السعودي، تقدم بعرض رسمي جديد إلى كريم بنزيما”.

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كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadrid

وأضاف رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: كريم بنزيما سبق أن رفض العرض الأول الذي تقدم به نادي الاتحاد، إلا أن الوضع تطور الآن”.

وكان رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، فيلكس دياز، قد أكد مؤخرًا أن كريم بنزيما قريبًا من الانتقال إلى صفوف الاتحاد، مؤكدًا أنه لم يُجدد تعاقده حتى الآن، على أن يتم حسم مصيره خلال الأيام القليلة القادمة.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadrid

تتويج الاتحاد باللقب

ونجح الاتحاد في الفوز على الفيحاء بالأمس بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، ليتوج باللقب رسميًا، بعدما رفع رصيده إلى 69 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر الوصيف.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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