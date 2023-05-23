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تغلب على الفتح اليوم

الاتفاق بطلًا لـ دوري الرديف في نسخته الأولى

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٥ مساءً
الاتفاق بطلًا لـ دوري الرديف في نسخته الأولى
المواطن - فريق التحرير

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حقق فريق الاتفاق، لقب دوري الرديف السعودي في نسخته الأولى، وذلك بعد الفوز على الفتح بهدف دون رد في المباراة الختامية اليوم الثلاثاء.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب عبدالله السالم من إحراز الهدف الوحيد لفارس الدهناء بالدقيقة الـ85.

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وفاز فارس الدهناء بالمباراة، ليحقق اللقب في نسخته الأولى.

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