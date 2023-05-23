الاتفاق بطلًا لـ دوري الرديف في نسخته الأولى

حقق فريق الاتفاق، لقب دوري الرديف السعودي في نسخته الأولى، وذلك بعد الفوز على الفتح بهدف دون رد في المباراة الختامية اليوم الثلاثاء.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب عبدالله السالم من إحراز الهدف الوحيد لفارس الدهناء بالدقيقة الـ85.

وفاز فارس الدهناء بالمباراة، ليحقق اللقب في نسخته الأولى.