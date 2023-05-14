الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لاستعادة توازنه سريعًا في دوري روشن السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة اليوم ضد الشباب.

مباراة اليوم ضد الشباب

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الشباب، عند الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل فارس الدهناء المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

الاتفاق يأمل بالفوز

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق منذ تذبذب الأداء والنتائج خلال منافسات الموسم الحالي، ولكنه انتفض وتجنب النتائج السلبية في 3 مباريات، قبل أن يتعرض للخسارة ضد الخليج في الجولة الماضية.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لتجاوز هذه الهزيمة والعودة للنتائج الإيجابية سريعًا، من أجل الحفاظ على موقعه في المنطقة الآمنة بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وتجنب الدخول في حسابات معقدة للبقاء.

ويعول فارس الدهناء على التألق اللافت للاعبه الفرنسي يوسف نياكاتي في قيادة الفريق الأول لكرة القدم لتجاوز عقبة الشباب، خاصة أن مساهماته التهديفية ساهمت في حصد 12 نقطة، وكانت جميعها سببًا في الانتصارات، ما يحفزه لمواصلة التألق.