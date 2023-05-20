الاثنين المقبل.. انطلاق ملتقى نيوم الثاني “تبوك مستقبل الإنسان والمكان”

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بعد غدٍ الاثنين، النسخة الثانية من ملتقى ” تبوك – مستقبل الإنسان والمكان”، الذي تنظمه نيوم، في مقر جامعة تبوك.

أهداف الملتقى

ويهدف الملتقى، الذي يقام بحضور الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، إلى تعزيز الوعي لدى أهالي منطقة تبوك برؤية نيوم ومبادراتها ومشاريعها، وأهميتها لهم وللأجيال الحالية والقادمة، إلى جانب اطلاعهم على ما توفره من فرص وظيفية واستثمارية في مختلف القطاعات والمشاريع، ودورها في تحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال تنويع مصادر الدخل وخلق قطاعات اقتصادية واعدة.

ومن المُقرر أن يستمر الملتقى خمسة أيام، يتعرف فيها الجمهور على نيوم بشكل تفاعلي، من خلال “منطقة الإلهام”، التي ستشهد عدداً من المحاضرات وورش العمل، وتعرض نماذج تمثل مشاريع نيوم المتعددة. كما ستتاح للجمهور فرصة الحوار وتوجيه الأسئلة والاستفسارات لممثلين عن جميع قطاعات نيوم عبر منصات مخصصة لها الغرض.

تنمية الاستثمارات

ويسلط الملتقى الضوء على طبيعة العمل والمشاريع في كل قطاع داخل نيوم، والأدوار التي تؤديها في خدمة وتمكين أهالي المنطقة وتنمية استثماراتهم المحلية وتحسين جودة الحياة، وأثرها التنموي والاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على المنطقة، وذلك من خلال إطلاق المبادرات النوعية ودعم المشاريع المحلية والموهوبين والشباب والشابات ورواد الأعمال.