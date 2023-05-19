الاستثمار الأجنبي والمشترك في الصناعة السعودية يتجاوز 542 مليار ريال

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن حجم الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في القطاع الصناعي التي تبلغ أكثر من 542 مليار ريال، وهو ما يشكل 37% من إجمالي حجم استثمارات القطاع، و17% من إجمالي عدد المصانع القائمة حتى شهر مايو الجاري 2023م.

الاستثمار الأجنبي

وأوضحت الوزارة أن عدد المصانع ذات الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ 930 مصنعاً، تمثل 9% من إجمالي عدد المصانع، باستثمارات تجاوزت 71 مليار ريال.

عدد المصانع

فيما بلغ عدد المصانع ذات الاستثمار المشترك 924 مصنعًا، تشكل 8% من إجمالي المصانع، وباستثمارات تقدر بأكثر من 470 مليار ريال، فيما وصل إجمالي عدد المصانع في القطاع الصناعي حتى شهر مايو الجاري 10.910 مصانع، بحجم استثمارات وصل إلى أكثر من 1.455 تريليون ريال، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأشارت إلى أن أبرز أنشطة الاستثمارات الأجنبية تتركز في عدد من الأنشطة الصناعية الرئيسية،مثل :صناعة المنتجات المعدنية المشكلة التي سجلت 156 مصنعًا،تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بـ 106 مصانع، ثم تصنيع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 97 مصنعًا، فيما سجل نشاط الصناعة الكيماوية والمنتجات الكيماوية 78 مصنعًا، ونشاط تصنيع المنتجات الغذائية بـ 73 مصنعًا.