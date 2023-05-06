الاستحواذ سلاح الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال وأوراوا يتعادلان سلبيًا بالشوط الأول الجماهير: الهلال يستحق ركلة جزاء ضد أوراوا التحول الوطني يسهم في مشاركة المرأة بنسبة 34.7 % في سوق العمل الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بإطلاق النار على سيارة السفير التركي الشرطة تحقق مع بوريس جونسون بسبب مقطع مثير للجدل إجلاء 13 ألف كندي بسبب خروج الحرائق عن السيطرة مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة مودريتش يحسم مستقبله في الموسم الجديد غائبون عن تتويج الملك تشارلز أبرزهم بايدن وزير الرياضة للاعبي الهلال: فالكم الكأس
يأمل الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة التألق في بطولة دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز أمام فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني.
وتنطلق، بعد قليل، مباراة أوراوا ضد الهلال على استاد سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في العاصمة الرياض قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الاستحواذ سلاح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المباريات النهائية في دوري أبطال آسيا.
وذكرت: “سجّل الزعيم ثاني أعلى نسبة استحواذ في نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراروا (71.2%) ويمتلك أعلى نسبةٍ كذلك أمام ويسترن سيدني وانديريرز في إياب نهائي 2014 (73%). (في جميع النهائيات منذ 2013)”.
على الجانب الآخر، جاء تشكيل الزعيم في مباراة اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندريه كاريلو، عبدالله الحمدان، ميشيل ديلغادو وأوديون إيغالو.