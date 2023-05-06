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قبل مواجهة أوراوا الياباني

الاستحواذ سلاح الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
الاستحواذ سلاح الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة التألق في بطولة دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز أمام فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني.

الهلال يعتمد على الاستحواذ

وتنطلق، بعد قليل، مباراة أوراوا ضد الهلال على استاد سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في العاصمة الرياض قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

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جانب من مباراة الذهاب – المصدر @Alhilal_FC

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الاستحواذ سلاح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المباريات النهائية في دوري أبطال آسيا.

وذكرت: “سجّل الزعيم ثاني أعلى نسبة استحواذ في نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراروا (71.2%) ويمتلك أعلى نسبةٍ كذلك أمام ويسترن سيدني وانديريرز في إياب نهائي 2014 (73%). (في جميع النهائيات منذ 2013)”.

الهلال وأوراوا - موعد مباراة الهلال واوراوا
جانب من مباراة الذهاب – المصدر @Alhilal_FC

تشكيل الزعيم بالنهائي

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الزعيم في مباراة اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندريه كاريلو، عبدالله الحمدان، ميشيل ديلغادو وأوديون إيغالو.

إيغالو
إيغالو – المصدر @Alhilal_FC

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