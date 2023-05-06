الاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعي يؤدي لانقراض الجنس البشري

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حذر الخبير جيفري هينتون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على العالم، مشيرًا إلى أن الرجل الذي يُعرف بـ”الأب الروحي” للذكاء الاصطناعي أصبح الآن خائفًا من التكنولوجيا ذاتها التي ساعد في تطويرها.
وترك جيفري هينتون جوجل لتحذير العالم من مخاطر الذكاء الاصطناعي، حيث ساهمت أبحاثه التي استمرت لعقود طويلة في تصميم منتجات وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي نستخدمها اليوم، وفقًا لـ بي بي سي.
وقال هينتون، تكمن المشكلة الآن في أننا اكتشفنا أنه يعمل بشكل أفضل مما توقعنا قبل بضع سنوات، مضيفًا: ماذا نفعل للتخفيف من المخاطر طويلة المدى للأشياء الأكثر ذكاءً منا والتحكم فيها؟
وينضم هينتون إلى جوقة متنامية من الخبراء القلقين من أن يؤدي الاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعي إلى انقراض الجنس البشري، اليوم منعت شركة سامسونج موظفيها من استخدام أدوات مثل ChatGPT بسبب مخاوف أمنية.
فيما أعلنت في الوقت نفسه شركة IBM العملاقة أنها ستتوقف مؤقتًا عن التوظيف، للوظائف التي من المحتمل أن يشغلها نظام الذكاء الاصطناعي، مما يعرض ما يقرب من 8000 وظيفة للخطر في السنوات الخمس المقبلة.
واختتم قائلًا: إذًا كيف نبتكر ونحمي مستقبلنا في الوقت نفسه من خلال ضمان ما يسمى بالمواءمة الأخلاقية لهذه التكنولوجيا المتوسعة.