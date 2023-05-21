الاستعمال المفرط للجوال يؤثر بالسلب على نمو دماغ الأطفال

يحذر خبراء الصحة وأطباء الأطفال من خطورة الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة على صحة ودماغ الأطفال.

وأوضح البروفيسور مارتن كورته أن استعمال الأطفال للهواتف الذكية بشكل مفرط له تأثير سلبي على نمو الدماغ لديهم، حيث إنه يؤدي إلى تباطؤ النمو اللغوي لديهم، وهذا يعني أن هؤلاء الأطفال يتكلمون ويفهمون عدداً أقل من الكلمات المختلفة.

وأضاف أستاذ علم الأعصاب الألماني أن استعمال الأطفال للهاتف الذكي بشكل مفرط يؤدي أيضاً إلى فرط النشاط لديهم وصعوبات التعامل مع الأقران.

خطورة الهواتف على الأطفال

ولتجنب هذه المشاكل الخطيرة، أوصى كورته الوالدين بوضع قواعد محددة لاستعمال الهاتف الذكي تتعلق بأوقات الاستعمال ومدتها على مدار اليوم، مع مراعاة شغل وقت الطفل بأنشطة مفيدة مثل ممارسة الرياضة والهوايات.

ومن ناحية أخرى.

أشار البروفيسور الألماني إلى أن الاستعمال المفرط للهاتف الذكي له تأثير سلبي أيضاً على الكبار، حيث إنه يؤثر بالسلب على الذاكرة العاملة المعروفة أيضاً باسم الذاكرة قصيرة المدى، ومن ثم يعاني المرء من ضعف التركيز وتباطؤ رد الفعل.