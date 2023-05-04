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بعد تراجع مستواه مع الاتحاد

الانتقادات تحاصر أحمد حجازي

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٠ مساءً
الانتقادات تحاصر أحمد حجازي
المواطن - فريق التحرير

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تعرض مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المصري الدولي أحمد حجازي لانتقادات قوية، بعد تراجع النتائج وتذبذب مستواه في المباريات الأخيرة.

خسارة الاتحاد بثنائية

ولعب التعاون ضد الاتحاد بالأمس، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، في الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بخسارة العميد بنتيجة 2\1، ما أثار غضب الجماهير.

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التعاون
لاعبو التعاون – المصدر spl

انتقاد أحمد حجازي

وأبدت الجماهير الاتحادية استياءه من مستوى المدافع المصري خلال الفترة الماضية، وأعربت عن تخوفها لاستمرار تراجع النتائج وخسارة البطولات، ليصبح اسم أحمد حجازي ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر”.

وكتب أبو عمري: “حجازي آخر ثلاث مباريات: صار مهاجم مع الهلال، صار مهاجم مع الشباب، وصار مهاجم مع التعاون”، وعلق آخر قائلًا: “لاعبو الاتحاد يستحقون إجازة إلى نهاية الدوري خصوصًا حجازي وحمدلله بدعوا”.

 

أحمد حجازي ضد التعاون
أحمد حجازي في المباراة – المصدر @AltaawounFC

وقال الإعلامي عبدالعزيز الزهراني: “هاردلك جمهور الاتحاد.. بعض اللاعبين لازم يراجعون حساباتهم أولهم القائد أحمد حجازي.. حمدالله .. كورنادو، أما طارق حامد لا تشوفه عيني قدام أبها”.

وعلق بندر المطيري قائلًا: “العام الماضي مع بداية دروب اللاعبين كان زياد يعبث بالفريق فنيا ويوم تكلمنا قالوا ادعموا اللاعبين معنوياتهم محبطه قدامنا دوري.. والمحصلة لا دوري ولا هم يحزنون اليوم يتكرر نفس الشيء لكن بلغة أشدّ لأن أحجازي لابس كرافتّة ممنوع يُنتقد وروما تاريخي ممنوع يُنتقد”.

أحمد حجازي ضد التعاون
حجازي في المباراة – المصدر @AltaawounFC

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