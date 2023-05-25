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الدوام عن بعد في المدارس المسائية

الانصراف الحضوري اليوم في مدارس نجران 11.30 صباحًا

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
الانصراف الحضوري اليوم في مدارس نجران 11.30 صباحًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم نجران، تقديم موعد الانصراف الحضوري اليوم في مدارس نجران للساعة 11.30 صباحًا؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية.

الدوام عن بعد للمسائي

وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة 11:30 صباحًا اليوم الخميس الموافق 5/ 11/ 1444هـ، في جميع مدارس تعليم نجران وتحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.

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محايل عسير

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم محايل عسير، تقديم موعد الانصراف الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا اليوم الخميس، مشيرًا إلى تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد للمدارس المسائية.

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الجمال يطغى على صبح بللحمر بعسير بعد بردية كثيفة

وقالت إدارة التعليم في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية؛ تقرر استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا اليوم الخميس الموافق 5/ 11/ 1444هـ، في جميع مدارس تعليم محايل عسير، وتحويل الدراسة عن بعد، عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.

الطقس المتوقع

على صعيد آخر، كشف طقس العرب توقعاته بشأن الحالة الجوية التي تشهدها المملكة، حيث أوضح أن آخر الخرائط الجوية تشير إلى أنه يُتوقع أن تبقى أجزاء مُتفرقة من المملكة غدًا تحت تأثير نشاط السحب الركامية؛ نتيجة تواجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا شرقي البحر الأبيض المُتوسط بالتزامن مع تدفق للرطوبة المدارية من الجنوب.

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