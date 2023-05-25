الانصراف الحضوري اليوم في مدارس نجران 11.30 صباحًا

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أعلنت إدارة تعليم نجران، تقديم موعد الانصراف الحضوري اليوم في مدارس نجران للساعة 11.30 صباحًا؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية.
وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة 11:30 صباحًا اليوم الخميس الموافق 5/ 11/ 1444هـ، في جميع مدارس تعليم نجران وتحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم محايل عسير، تقديم موعد الانصراف الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا اليوم الخميس، مشيرًا إلى تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد للمدارس المسائية.
وقالت إدارة التعليم في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية؛ تقرر استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا اليوم الخميس الموافق 5/ 11/ 1444هـ، في جميع مدارس تعليم محايل عسير، وتحويل الدراسة عن بعد، عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.