الانصراف الحضوري في مدارس محايل عسير غدًا 11 صباحًا

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أعلنت إدارة تعليم محايل عسير، تقديم موعد الانصراف الحضوري غدًا للساعة 11 صباحًا، مشيرة إلى تحويل الدراسة الحضورية إلى نظام التعليم عن بعد في المدارس المسائية؛ حرصًا على سلامة الجميع.
وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غدٍ الاثنين الموافق 25/ 10/ 1444هـ في جميع مدارس تعليم محايل عسير.
ونوهت الإدارة إلى تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.