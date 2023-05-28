“البابطين الغذائية” توزع 5% أرباحًا نقدية

أعلنت شركة عبد العزيز ومنصور إبراهيم البابطين” البابطين الغذائية”صرف أرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2022 ،اعتباراً من يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023 ، بواقع نصف ريال للسهم الواحد بنسبة 5 % من القيمة الاسمية للسهم .

إجمالي الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان على “تداول” اليوم الأحد، أن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه 1.7 مليون ريال ، وأن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسوف تتم عملية الصرف عن طريق بنك الرياض بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية ، وحثت الشركة المساهمـين على التأكـد مـن تحديـث بيانات حساباتهـم البنكية.

وتراجع صافي أرباح شركة عبدالعزيز ومنصور إبراهيم البابطين “البابطين الغذائية”، بنسبة 9.43% في 2022، إلى نحو 14.4 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 15.9 مليون ريال في 2021.