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ضمن منافسات دوري روشن

الباطن يتعادل مع الفيحاء ويُصعب مهمة البقاء

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
الباطن يتعادل مع الفيحاء ويُصعب مهمة البقاء
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الباطن ضد الفيحاء، في إطار منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تعادل الباطن ضد الفيحاء

وبدأت مباراة الباطن ضد الفيحاء التي أُقيمت على ملعب الفريق السماوي بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وسط تألق دفاعي كبير.

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وضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بقوة، وسط تشجيع كبير من الجماهير في المدرجات، إلا أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص، وتألق حارس مرمى الفيحاء، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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الباطن والفيحاء
جانب من المباراة – المصدر @SPL

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمر الفريق السماوي في الضغط، وأهدر العديد من الفرص، وكاد أن يهز الشباك عند الدقيقة 69، إلا أن الكرة مرت بغرابة أمام المهاجم، لتضيع أخطر هجمة في الشوط الثاني.

الباطن ضد الفيحاء
جانب من المباراة – المصدر @SPL

وكاد سلطان مندش أن يسجل هدفًا قاتلًا للفريق البرتقالي عند الدقيقة 86، ولكن مرت الكرة، واستمرت المحاولات في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد الفيحاء.

ورفع الفريق السماوي رصيده إلى 19 نقطة، إلا أنه ظل في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، ما يزيد من صعوبة مهمته في البقاء، ووصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء إلى 29 نقطة في المركز الـ12.

الباطن والفيحاء
جانب من المباراة – المصدر @SPL

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