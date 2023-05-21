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خلال مباراة الفريقين المقبلة

الباطن يخشى تكرار سيناريو 2019 ضد الاتحاد

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
الباطن يخشى تكرار سيناريو 2019 ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لتحقيق نتيجة إيجابية ضد الاتحاد، والحفاظ على حظوظه في البقاء بدوري روشن السعودي الموسم المقبل.

الاتحاد يستضيف السماوي

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الباطن، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

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وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتذيل الفريق السماوي الترتيب برصيد 19 نقطة.

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نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

الباطن يسعى للفوز

وتحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن كثيرًا مع المدرب المؤقت الكرواتي زدرافكو لوغاروسيتش، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية في الجولات الأخيرة، وتحقيق مفاجأة ضد الاتحاد، أملًا في استمراره وسط الكبار.

الباطن
لاعبو الفريق السماوي – المصدر @albatinclub

ونجح الفريق السماوي في تحويل تأخره بثلاثة أهداف نظيفة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي إلى فوز برباعية في الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، قبل أن يفرض التعادل السلبي على الفيحاء في الجولة الماضية.

ويخشى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن من تكرار سيناريو مباراته ضد الاتحاد في الجولة الـ26 من الدوري موسم 2018\ 2019، عندما خسر بأربعة أهداف مقابل هدف، وساهمت هذه النتيجة في هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

الباطن
لاعبو الفريق السماوي – المصدر @albatinclub

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