الباطن يخشى تكرار سيناريو 2019 ضد الاتحاد

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لتحقيق نتيجة إيجابية ضد الاتحاد، والحفاظ على حظوظه في البقاء بدوري روشن السعودي الموسم المقبل.

الاتحاد يستضيف السماوي

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الباطن، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتذيل الفريق السماوي الترتيب برصيد 19 نقطة.

الباطن يسعى للفوز

وتحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن كثيرًا مع المدرب المؤقت الكرواتي زدرافكو لوغاروسيتش، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية في الجولات الأخيرة، وتحقيق مفاجأة ضد الاتحاد، أملًا في استمراره وسط الكبار.

ونجح الفريق السماوي في تحويل تأخره بثلاثة أهداف نظيفة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي إلى فوز برباعية في الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، قبل أن يفرض التعادل السلبي على الفيحاء في الجولة الماضية.

ويخشى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن من تكرار سيناريو مباراته ضد الاتحاد في الجولة الـ26 من الدوري موسم 2018\ 2019، عندما خسر بأربعة أهداف مقابل هدف، وساهمت هذه النتيجة في هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.