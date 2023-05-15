خطوة ستخفض أسعار الوحدات السكنية 40% أبرز مطالب المالية الكويتية لتخفيف الضغط على الميزانية دعم iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل تسريح ضباط أكاديمية كويتية لمنازلهم لعدم توفر وجبات خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للأسر والعمالة عبر أبشر جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة هولندي يخزّن جثة والده بالثلاجة لأكثر من عام حالة ممطرة جديدة على السعودية تبدأ اليوم البحوث الفلكية: وقفة عيد الأضحى 27 يونيو موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد
أعلن معهد الفلك المصري أن غرة ذي القعدة الأحد القادم، وأن وقفة عيد الأضحى 27 يونيو.
وأفاد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، بأنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن غرة شهر ذي القعـدة للعام الهجري الحالي 1444 ستكون يوم الأحد المقبل، وعدته 29 يومًا.
واختتم رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وبالتالي فإن وقفة عيد الأضحى المبارك ستكون يوم 27 يونيو القادم.