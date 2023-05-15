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طبقًا لحسابات المعهد المصري

البحوث الفلكية: وقفة عيد الأضحى 27 يونيو

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
البحوث الفلكية: وقفة عيد الأضحى 27 يونيو
المواطن - فريق التحرير

أعلن معهد الفلك المصري أن غرة ذي القعدة الأحد القادم، وأن وقفة عيد الأضحى 27 يونيو.

حسابات فلكية

وأفاد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، بأنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن غرة شهر ذي القعـدة للعام الهجري الحالي 1444 ستكون يوم الأحد المقبل، وعدته 29 يومًا.

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واختتم رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وبالتالي فإن وقفة عيد الأضحى المبارك ستكون يوم 27 يونيو القادم.

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