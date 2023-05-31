البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل

شهدت أحياء شمال حائل، صباح اليوم الأربعاء، تساقطاً كثيفاً لحبات البرد، حيث اكتست الأرض باللون الأبيض من كثافة البرد.

ووثق مقطع فيديو خروج الأهالي للتنزه والاستمتاع بالأجواء مع تساقط البرد بغزارة صباح اليوم الأربعاء.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.