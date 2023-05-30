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أكد أن الجيش يسيطر على جميع المواقع العسكرية بشكل كامل

البرهان وسط جنوده: سنستخدم القوة المميتة إذا لم يذعن الدعم السريع

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٠ مساءً
البرهان وسط جنوده: سنستخدم القوة المميتة إذا لم يذعن الدعم السريع
المواطن - فريق التحرير

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بعد الاتفاق بين طرفي النزاع في السودان على تمديد الهدنة السابقة، أكد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، الموافقة على وقف النار لإيصال المساعدات للمحتاجين، قائلًا أثناء جولة لتفقد الجنود: لم نستخدم حتى الآن القوة المميتة أو المفرطة، لكن إذا أصر الدعم السريع فسنضطر لاستخدامها.

ثاني ظهور عام

يشار إلى أن هذا ثاني ظهور عام للبرهان منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل الماضي، فقد نشر الجيش في 17 مايو الحالي، مقاطع مصورة تظهر البرهان وهو يتفقد جنوداً داخل مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم.

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وبحسب العربية، فقد أوضح قائلًا: قواتنا الرئيسية لا تزال موجودة على الأرض، عكس ما يقال في الإعلام، مؤكدًا على أن الجيش يسيطر على جميع المواقع العسكرية في البلاد بشكل كامل.

البرهان سنستخدم القوة المميتة إذا أصر الدعم السريع

تمديد الهدنة

ويذكر أن السعودية والولايات المتحدة، كانت أعلنتا الاثنين، أن ممثلي الجيش والدعم السريع اتفقا في جدة على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام، كما أعلنتا أن الطرفين المتصارعين اتفقا على مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد، قد يستلزم إخلاء القوات من المناطق الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين.

إلا أنهما شددتا على أنه لا يزال يتعين على الطرفين التقيد بالتزاماتهما بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد المبرمة في 20 مايو الجري، وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

اشتباكات السودان

واندلعت اشتباكات متقطعة بين القوتين العسكريتين خلال الأيام الماضية، على غرار ما حصل في الهدن العديدة السابقة، وشهد اليوم اشتباكات عنيفة في الخرطوم وقد أطلق الجيش قذائف مدفعية.

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