البرهان يتفقد جنوده في الميدان مرتديًا الزي العسكري

ظهر قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، للمرة الخامسة علنًا، وسط عدد من جنوده في الميدان.

ظهور بين الجنود

ورصد مقطع فيديو نشرته القوات المسلحة السودانية على حسابها بموقع “تويتر”، البرهان وهو بين جنوده المتواجدين بمقر قيادة القوات البرية، حيث دارت فيه معارك ضارية لأكثر من أسبوع.

وظهر البرهان وهو يرتدي الزي العسكري ويحمل سلاحه الشخصي والبندقية الآلية على ظهره، حيث تهافت عليه الجنود بالسلام الحار واحتضانه.

وأخذ الجنود يصيحون بهتافات النصر قائلين: “أبشروا.. الله أكبر، الله أكبر”.

حرب السودان

وتسببت المعارك الدائرة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي في مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف من السودانيين إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر، بينما أجلت العديد من الدول رعاياه من السودان.