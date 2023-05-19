البرهان يعفي حميدتي من منصبه بمجلس السيادة السوداني

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إعفاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلوا “حميدتي”، من منصبه كنائب رئيس المجلس.

كما أصدر البرهان مرسوماً دستورياً بتعيين مالك عقار نائبًا لرئيس مجلس السيادة السوداني، خلفاً لـ”حميدتي”، وفقًا لـ “العربية”.

ومنذ أكثر من شهر تشهد السودان اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني أسفرت عن سقوط المئات وعشرات الآلاف من المصابين.

اشتباكات عنيفة

وفي سياق متصل، أسفرت الاشتباكات المتجددة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بمدينة نيالا غرب البلاد عن مقتل 18 شخصًا وإصابة العشرات، من بينهم أطفال ونساء بأحياء متفرقة بجنوب دارفور، بحسب إعلان مصادر محلية.

كما أدى استمرار القتال بين الطرفين إلى نزوح عدد كبير من سكان الأحياء الواقعة تحت القصف.

وجاء تبادل إطلاق النار بعد التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، لكن سرعان ما انهار الاتفاق وعلا صوت دوي الرصاص.

بدوره، ندد مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، بالانتهاكات العديدة والخطيرة للاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف المتحاربة في السودان الأسبوع الماضي، بشأن تجنيب المدنيين والبنى التحتية المعارك والسماح بدخول المساعدات التي هناك حاجة ماسة إليها.