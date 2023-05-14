البرهان يعفي محافظ المركزي من منصبه

أعفى قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، محافظ البنك المركزي السوداني من منصبه، وفق ما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل.

إجلاء الرعايا

وشهد السودان، منذ اندلاع الأزمة حركة إجلاء واسعة للرعايا الأجانب؛ حيث اتجهت معظم الدول إلى إجلاء رعاياها من السودان سواء عبر الجو برحلات طيران عسكرية، أو من خلال البر عبر المعابر بين مصر والسودان، أو بحرًا من خلال بورتسودان، المطلة على البحر الأحمر إلى المملكة حيث تم إجلاء أكثر من 11 ألف شخص من السودان عبر السلطات السعودية.