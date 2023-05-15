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إنهاء خدمة سفراء بوزارة الخارجية

البرهان يعفي مدير عام الشرطة السودانية

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ مساءً
البرهان يعفي مدير عام الشرطة السودانية
المواطن - فريق التحرير

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أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الاثنين، قرارًا بإعفاء مدير عام الشرطة السودانية.

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إنهاء خدمة سفراء

في سياق متصل، قرر الفريق عبد الفتاح البرهان، إنهاء خدمة سفراء بوزارة الخارجية السودانية.

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تجميد حسابات الدعم السريع

ويأتي القرار صبيحة قرار البرهان بتجميد حسابات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك في السودان، وإعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه.

وشهد السودان ثلاثة أسابيع من الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.

ووقع الطرفان اتفاقًا أوليًا قبل أيام قليلة، تعهّدا فيه الطرفان باحترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية، من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

 

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