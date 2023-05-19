البرهان يعين العطا مساعدًا للقائد العام للقوات المسلحة

عيَّن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ياسر العطا مساعدًا للقائد العام للقوات المسلحة السودانية.

وكان البرهان، قد أصدر في وقت سابق من اليوم مرسوماً، أقال بموجبه الفريق أول محمد حمدان حميدتي، من منصبه كنائب له في المجلس، اعتباراً من اليوم 19 مايو.

تغييرات أخرى

وكان البرهان قد أعفى، اليوم الجمعة، محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، من منصب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني وكلف مالك عقار بدلاً منه.

ونشر إعلام مجلس السيادة الانتقالي، مرسومًا دستوريًا صادرًا عن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قضى بإعفاء نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو من منصبه اعتبارًا من اليوم 19 مايو 2023، ووجه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع هذا المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.

من جهة أخرى، أشارت مصادر إلى أن البرهان عيَّن مالك عقار نائبًا لرئيس مجلس السيادة السوداني بدلاً من دقلو.

تجدد الاشتباكات

وتجددت الاشتباكات اليوم الجمعة، في الجنوب الأوسط للعاصمة السودانية الخرطوم وشرق الخرطوم، فيما حلقت طائرات استطلاع بأجواء المدينة، وتشهد الدولة اشتباكات كبيرة بين الجيش، وقوات الدعم السريع للشهر الثاني على التوالي، حيث تستمر الاشتباكات العنيفة في العاصمة وبعض الولايات.