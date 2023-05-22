البريكان والغنام يقودان الفتح لتجاوز الاتفاق برباعية

انتهت، منذ قليل، مباراة الاتفاق ضد الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، بتحقيق النموذجي لفوز كبير بأربعة أهداف دون رد.

البريكان يسجل ثنائية

وبدأت مباراة الاتفاق ضد الفتح التي أُقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وضغط النموذجي بقوة، وتعرض لاعبه مراد باتنا للعرقلة من سنوسي هوساوي، ليُشهر له الحكم البطاقة الحمراء عند الدقيقة الخامسة.

واستغل لاعبو النموذجي، النقص العددي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، واستمروا في الضغط، قبل أن ينجح فراس البريكان في هز الشباك عند الدقيقة 12، بعد عرضية مميزة من خالد الغنام.

وواصل النموذجي محاولاته، واحتسب الحكم ركلة جزاء، سددها فراس البريكان بنجاح عند الدقيقة 40، وسط اعتراضات من لاعبي فارس الدهناء، حيث طالبوا بالعودة لتقنية الفيديو، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الاتفاق ضد الفتح.

تألق الفتح ضد الاتفاق

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية والحمراء للاعب الاتفاق، سعد آل موسى، ليُكمل فريقه المباراة بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 64.

ونجح خالد الغنام في تسجيل الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 73، قبل أن يُضيف اللاعب ذاته الهدف الرابع بعد تلقيه كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 81، لتستمر المحاولات دون جدوى، لتنتهي المباراة بخسارة الاتفاق ضد الفتح برباعية نظيفة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح رصيده إلى 42 نقطة، في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 33 نقطة في المركز العاشر.