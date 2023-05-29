البساط الأخضر يزين وادي الحمدة بالباحة

جمعت الطبيعة جمالها بين أحضان وادي الحمدة بمنطقة الباحة، وأصبح بطن الوادي ومنحدراته الجبلية بساطًا أخضر يزدان بانسياب جداول المياه وترانيم خريرها الممتزج بتغاريد الطيور وحفيف أشجاره الباسقة، ونسائم شذى النباتات العطرية التي تعطر الأجواء.

موقع سياحي مميز

ويُعد وادي الحمدة واحدًا من أهم المواقع السياحية وأبرزها بمنطقة الباحة وواجهة سياحية يقصدها السياح والزوار، إذ يتميز بجريان الماء مما جعله مقصدًا دائمًا للزوار.

جمال المنطقة

وفي وادي الحمدة الذي يقع على بعد 4 كيلو مترات من مدينة الباحة، يمتزج جمال صخور الجبال التي شكلتها عوامل التعرية، بنقاء تربة الوادي، وجريان ينابيع المياه فيه واخضرار الأشجار المعمرة “السدر”، التي تمتد على جانبي الوادي مما يوفر الأماكن المناسبة لمحبي الرحلات البرية.

ويمتاز وادي “الحمدة” كغيره من المواقع السياحية بمنطقة الباحة، بوفرة المياه وغزارة هطول الأمطار وخصوبة الأرض مما يضفي على المكان جمالًا طبيعيًا, حيث جذب خلال الإجازة المطولة أعدادًا كبيرة من أهالي وزوار المنطقة.