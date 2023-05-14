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ضمن منافسات الجولة الـ26

البلوي يدير مباراة الاتفاق والشباب

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
البلوي يدير مباراة الاتفاق والشباب
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباراة الاتفاق والشباب المقرر إقامتها، مساء اليوم الأحد.

حكام مباراة الاتفاق والشباب

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق والشباب، عند الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

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ويتولى فيصل البلوي مهمة إدارة مباراة اليوم بين الاتفاق والشباب، ويساعده فيصل القحطاني ومحمد وزي، وسيكون خالد الأحمري حكمًا رابعًا، تركي الخضير حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه بدر الشمراني.

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الشباب والاتفاق
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباراة الاتفاق والشباب اليوم، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ62 نقطة، ثم النصر برصيد 57 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، ثم الهلال بـ49 نقطة.

نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس بـ43 نقطة، ثم الفتح بـ39 نقطة، يليه الطائي في المركز السابع برصيد 34 نقطة، ثم ضمك بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق، بالتساوي مع أبها.

ويقع الرائد في المركز الـ11 بـ29 نقطة، يليه الفيحاء برصيد 28 نقطة، ثم الوحدة بـ26 نقطة، يليه الخليج بـ24 نقطة، العدالة 21 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ18 نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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