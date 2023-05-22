باريس سان جيرمان يقترب من حسم لقب الدوري الفرنسي شباب الرياض يتابعون انطلاق ريانة وعلي نحو الفضاء بفخر واعتزاز نجاح انفصال الصاروخ فالكون 9 في المسار المحدد له البليهي: الهلال لم يستحق التتويج بدوري أبطال آسيا ضد أوراوا لحظة انطلاق مركبة دراغون نحو الفضاء وعلى متنها علي القرني وريانة برناوي موعد الانصراف الحضوري في مدارس محايل عسير 11 صباحًا اليوم زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ساحل كاليفورنيا علي البليهي: كنت أتناول البصل لكي أُرهق المهاجم المدني يباشر احتجاز مركبة بسيل في وادي المفجر بأبها تحية من علي وريانة قبل الانطلاق نحو الفضاء
قال علي البليهي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال: إن فريقه لم يكن يستحق الفوز بلقب دوري أبطال آسيا الأخير ضد نادي أوراوا الياباني.
وتحدث البليهي في ملعب SBC قائلًا: “فريقي لم يخلصها من الرياض، كان لابد من تحقيق نتيجة مطمئنة في الرياض قبل السفر إلى اليابان وهذا لم يحدث، لهذا لا نستحق الفوز باللقب”.
وأضاف البليهي: “لم نكن موفقين في مباراة الرياض في بعض دقائق المباراة”.
يذكر أن الأزرق كان تعادل مع أوراوا بنتيجة 1/ 1 يوم 29 إبريل الماضي، بينما فاز أوراوا في مباراة العودة يوم 6 مايو الجاري وحقق اللقب.
#ملعب_SBC | "لم نكن نستحق الفوز في نهائي آسيا الأخير، حيث لم نقدم الأداء المميز في الرياض.. فأصبحت صعبة في اليابان".. علي البليهي. #قناة_SBC@ali99i pic.twitter.com/IrF8GEyOOm
— #ملعب_SBC (@sbcsport) May 21, 2023