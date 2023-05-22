البليهي: الهلال لم يستحق التتويج بدوري أبطال آسيا ضد أوراوا

قال علي البليهي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال: إن فريقه لم يكن يستحق الفوز بلقب دوري أبطال آسيا الأخير ضد نادي أوراوا الياباني.

وتحدث البليهي في ملعب SBC قائلًا: “فريقي لم يخلصها من الرياض، كان لابد من تحقيق نتيجة مطمئنة في الرياض قبل السفر إلى اليابان وهذا لم يحدث، لهذا لا نستحق الفوز باللقب”.

وأضاف البليهي: “لم نكن موفقين في مباراة الرياض في بعض دقائق المباراة”.

يذكر أن الأزرق كان تعادل مع أوراوا بنتيجة 1/ 1 يوم 29 إبريل الماضي، بينما فاز أوراوا في مباراة العودة يوم 6 مايو الجاري وحقق اللقب.