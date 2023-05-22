البليهي يكشف قصة سيارته القديمة وتعبئتها بنزينًا بـ 6 ريالات

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كشف علي البليهي، نجم نادي الهلال، عن أنه كان يحرص على زيارة مقر ناديه القديم، نادي الأمل بالذهاب بسيارته القديمة مع تعبئتها ببنزين سعره 6 ريالات.
وقال البليهي في برنامج ملعب SBC: “كان معي سيارة أفالون مكثت معي لمدة 4 سنوات كنت أقوم بوضع بنزين بـ 6 ريالات لكي أزور نادي الأمل، وكانت ذكريات جميلة دائمًا اعتز بها كلما تذكرتها”.
يذكر أن نجم نادي الهلال لعب مع فريق الأمل خلال الفترة من 2010 إلى عام 2014، ثم انضم إلى نادي الفتح بعد ذلك خلال الفترة من 2015 إلى 2017، ثم انضم إلى الهلال في عام 2017.
#ملعب_SBC | قصة السيارة "اللي يعبيها البليهي بنزين بـ6 ريال"⛽. #قناة_SBC@ali99i pic.twitter.com/5nVm0tMw3R
— #ملعب_SBC (@sbcsport) May 21, 2023