البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل دوري روشن

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، علي البليهي أنه سيُحدد من يحصل على لقب دوري روشن السعودي هذا الموسم، مشددًا على أن الفوز بلقب كأس الملك أقل ما يُمكن تقدمه للجماهير.

تعليق البليهي

وقال البليهي خلال تصريحاته تليفزيونية: “هذه البطولة رقم 66 للهلال، ولأننا مقصرين مع جمهورنا هذا الموسم، فأقل شيء نقدمه لهم هو كأس الملك، وكنا نأمل في الفوز بدوري أبطال آسيا”.

وعن أسباب خسارة دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا، قال البليهي: “الإرهاق والإصابات أثرا علينا بعض الشيء، أما ضغط المباريات فلم يؤثر؛ لأننا ننافس على جميع البطولات”.

وواصل نجم الهلال تصريحاته قائلًا: “يتبقى لنا 5 مباريات بالدوري وسنحاول الفوز فيها جميعًا، وبعدها ينتهي موسمنا، وقبل ذلك أنا من سيحدد من يأخذ الدوري خلال مباراتنا المقبلة أمام الاتحاد”.

وبشأن الخلاف مع جماهير الوحدة، رد البليهي قائلًا: “ما أدري سمعتهم يقولون أوراوا، وردة فعلي كانت عادية بأني أحصد الكأس وأعود به للرياض”.

المنافسة على الدوري

وفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فرصه بشكل كبير في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث ينفرد الاتحاد بالصدارة برصيد 62 نقطة، وذلك قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 57 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، ثم الهلال برصيد 49 نقطة، ويملك مواجهة مؤجلة أيضًا.