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في الربع الأول من العام الجاري

البنك الأهلي السعودي يربح 5 مليارات ريال في الربع الأول

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
البنك الأهلي السعودي يربح 5 مليارات ريال في الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك الأهلي السعودي، عن تحقيق أرباح بقيمة 5 مليارات ريال في الربع الأول بارتفاع نسبته 11.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

النتائج المالية للبنك الأهلي

كما أعلن البنك الأهلي السعودي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( 3 أشهر ) في بيان على تداول على النحو التالي:
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات 11,117 7,012 58.54 10,315 7.78
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات 6,778 6,108 10.97 6,840 -0.91
إجمالي ربح (خسارة) العمليات 8,731 8,093 7.88 8,118 7.55
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة 5,794 5,161 12.27 5,405 7.2
صافي الربح (الخسارة) 5,022 4,502 11.55 4,765 5.39
إجمالي الدخل الشامل 2,994 2,518 18.9 3,569 -16.11
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي 493 386 27.72 166 196.99
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى 2,441 2,443 -0.08 2,363 3.3
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

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