البنك الأهلي السعودي يربح 5 مليارات ريال في الربع الأول

أعلن البنك الأهلي السعودي، عن تحقيق أرباح بقيمة 5 مليارات ريال في الربع الأول بارتفاع نسبته 11.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أعلن البنك الأهلي السعودي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( 3 أشهر ) في بيان على تداول على النحو التالي: