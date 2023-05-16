Icon

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان Icon وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية Icon سدايا ترسخ ريادتها بتطبيق للمحادثة ومركز للذكاء الاصطناعي Icon محافظ حفر الباطن يكرم المتفوقين دراسيًا Icon وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco Icon وزارة الدفاع تعلن نتائج التجنيد الموحد Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن Icon وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم Icon حالتها خطرة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
السوق
حصاد اليوم
تم إصدار تلك الصكوك في 5 يونيو 2017

البنك الأهلي السعودي يسترد صكوكًا بقيمة 1.3 مليار ريال

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ صباحاً
البنك الأهلي السعودي يسترد صكوكًا بقيمة 1.3 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف البنك الأهلي السعودي، عن اعتزامه استرداد صكوك رأس المال الإضافية من الفئة 1 بمبلغ 1.3 مليار ريال بتاريخ 5 يونيو 2023 بالقيمة الاسمية بالكامل.

وقال البنك في بيان له على “تداول “، اليوم الثلاثاء، إنه تم إصدار تلك الصكوك في 5 يونيو 2017، بقيمة 1.3 مليار ريال مؤهلة كرأس مال إضافي من الفئة 1 وفقًا للوائح البنك المركزي السعودي.

قد يهمّك أيضاً
121 طفلًا من ذوي الإعاقة يتنافسون على جائزة الأمير سلطان لحفظ القرآن

121 طفلًا من ذوي الإعاقة يتنافسون على جائزة الأمير سلطان لحفظ القرآن

الهلال يكشف تفاصيل مرض سالم الدوسري

الهلال يكشف تفاصيل مرض سالم الدوسري

وأضاف أنه سيسترد الصكوك في تاريخ الاستدعاء التعاقدي الأول بتاريخ 5 يونيو 2023 وفقاً للقيمة الاسمية للصكوك.

قد يهمّك أيضاً
أردوغان يعد بانتقال سلمي للسلطة في حال فشله بالانتخابات

أردوغان يعد بانتقال سلمي للسلطة في حال فشله بالانتخابات

الشورى يطالب بالعمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

الشورى يطالب بالعمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

وذكر أن مبلغ الربح الدوري مستحق الدفع للفترة المنتهية، باستثناء تاريخ 5 يونيو 2023، سيتم تحويله إلى حملة الصكوك في 5 يونيو 2023 بناءً على ما يملكه كل منهم بتاريخ 21 مايو 2023 وقد تم الحصول على الموافقة التنظيمية المطلوبة في هذا الصدد.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها
السعودية اليوم

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها

السعودية اليوم
ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي
آخر الاخبار

ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي

آخر الاخبار
مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة الخزانة الأمريكية
تقارير

مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة...

تقارير
اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا
العالم

اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا

العالم
وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل
حصاد اليوم

وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل

حصاد اليوم
أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند الإغلاق
السوق

أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند...

السوق
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

العالم
فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها بجوار أمي وخدمتها
مشاهير

فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها...

مشاهير