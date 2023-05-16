البنك الأهلي السعودي يسترد صكوكًا بقيمة 1.3 مليار ريال

كشف البنك الأهلي السعودي، عن اعتزامه استرداد صكوك رأس المال الإضافية من الفئة 1 بمبلغ 1.3 مليار ريال بتاريخ 5 يونيو 2023 بالقيمة الاسمية بالكامل.

وقال البنك في بيان له على “تداول “، اليوم الثلاثاء، إنه تم إصدار تلك الصكوك في 5 يونيو 2017، بقيمة 1.3 مليار ريال مؤهلة كرأس مال إضافي من الفئة 1 وفقًا للوائح البنك المركزي السعودي.

وأضاف أنه سيسترد الصكوك في تاريخ الاستدعاء التعاقدي الأول بتاريخ 5 يونيو 2023 وفقاً للقيمة الاسمية للصكوك.

وذكر أن مبلغ الربح الدوري مستحق الدفع للفترة المنتهية، باستثناء تاريخ 5 يونيو 2023، سيتم تحويله إلى حملة الصكوك في 5 يونيو 2023 بناءً على ما يملكه كل منهم بتاريخ 21 مايو 2023 وقد تم الحصول على الموافقة التنظيمية المطلوبة في هذا الصدد.