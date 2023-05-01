البنك السعودي البريطاني يعلن عن وظائف بعدة مدن

أعلن البنك السعودي البريطاني (SABB)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بمقر البنك في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: مساعد تنفيذي. مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة. مدير العلاقات المصرفية للشركات. مدير العلاقات المصرفية للشركات. مسؤول تمويل التجارة. خريجو المالية (برنامج تمهير). مدير أول التحول. مدير تمويل التجارة. رئيس التدقيق – التجزئة المصرفية. رئيس التدقيق – تكنولوجيا المعلومات والعمليات. والمزيد … طريقة التقديم: أوضح البنك، أن التقديم مُتاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 مايو 2023م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).