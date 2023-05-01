Icon

وظائف لدى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك” Icon 5 أيام متبقية على انتهاء مهلة ترخيص الأسلحة Icon عدد الضحايا المدنيين في السودان يرتفع لـ411 Icon انتبه من علامات وأعراض النوبات القلبية Icon مروجو الإمفيتامين في الحدود الشمالية بقبضة الأمن Icon أكثر الدول استخداماً للإنترنت في العالم العربي Icon البنك السعودي البريطاني يعلن عن وظائف بعدة مدن Icon سفارات وقنصليات 16 دولة تستقبل رعاياها على رصيف ميناء جدة Icon المرشحة التايلاندية الأوفر حظًا تضع مولودها قبيل الانتخابات Icon اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول السودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

البنك السعودي البريطاني يعلن عن وظائف بعدة مدن

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
البنك السعودي البريطاني يعلن عن وظائف بعدة مدن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن البنك السعودي البريطاني (SABB)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بمقر البنك في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  1. مساعد تنفيذي.
  2. مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
  3. مدير العلاقات المصرفية للشركات.
  4. مدير العلاقات المصرفية للشركات.
  5. مسؤول تمويل التجارة.
  6. خريجو المالية (برنامج تمهير).
  7. مدير أول التحول.
  8. مدير تمويل التجارة.
  9. رئيس التدقيق – التجزئة المصرفية.
  10. رئيس التدقيق – تكنولوجيا المعلومات والعمليات.
  11. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح البنك، أن التقديم مُتاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الوطنية للإسكان وشركاؤها يساهمون بـ 160 مليون ريال في اكتتاب جود الخيري
السعودية اليوم

الوطنية للإسكان وشركاؤها يساهمون بـ 160 مليون...

السعودية اليوم
وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك الرياض قادمين من السودان
السعودية اليوم

وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة...

السعودية اليوم
عبدالعزيز بن سعود ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي الداخلية بنجاح خطط موسم العمرة
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سعود ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي...

السعودية اليوم
رصد هلال العيد يزين سماء السعودية اليوم
السعودية اليوم

رصد هلال العيد يزين سماء السعودية اليوم

السعودية اليوم
وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا
السعودية اليوم

وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا

السعودية اليوم
سبحات الكهرمان والعقيق والفيروز هدايا محببة بالأعياد
السعودية اليوم

سبحات الكهرمان والعقيق والفيروز هدايا محببة بالأعياد

السعودية اليوم
الحل الأرخص لانهيار بطارية آيفون مع الوقت
تكنولوجيا

الحل الأرخص لانهيار بطارية آيفون مع الوقت

تكنولوجيا
“التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي
السوق

“التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي

السوق