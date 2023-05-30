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عبر برنامج تطوير الكفاءات

البنك المركزي السعودي يعلن بدء التوظيف لمختلف التخصصات

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
البنك المركزي السعودي يعلن بدء التوظيف لمختلف التخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك المركزي السعودي عن فتح باب (التوظيف) من خلال برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية (Investment Immersion Program) لخريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الاقتصاد، الإحصاء، وغيرها) على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– المالية
– المحاسبة
– الاقتصاد
– الإحصاء
– التخصصات الأخرى ذات الصلة

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الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات أعلاه بتقدير (جيد جداً) فأعلى.
– معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– ألا يتجاوز عمر المتقدم 27 سنة.
– اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.
– التفرغ (دوام كامل).

مزايا البرنامج:

– الحصول على وظيفة بدوام كامل وراتب شهري مع تأمين طبي للأسرة والوالدين.
– مجموعة من المزايا الوظيفية الجاذبة.مع تطوير مهني مستمر.
– يشمل البرنامج دورة فنية متقدمة بكليّة وارتون في مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
– تدريب على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالميّة لتطوير القدرات المهنيّة والمهارات الشخصية.
– تدوير وظيفي في البنك المركزي السعودي يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء ومختصين في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات.
– العمل في أحد المجالات الاستثمارية المتخصصة في وكالة الاستثمار.
– برامج تدريبية متعددة لصقل المهارات الفنية مع بنوك وشركات استثمار عالمية.

للمزيد من المعلومات حول البرنامجاضغط هنا

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الجمعة 1444/12/12هـ (الموافق 2023/6/30م).

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