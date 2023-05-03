البُر والشعير من أبرز زراعات جبال الحشر بجازان

أصبحت زراعة الشعير والبُر في جبال الحشر بمنطقة جازان، من العادات التي تتوارثها الأجيال لتوفير الغذاء للمحافظات بالمنطقة، والتي يتسابق فيها الفلاحون لحرث أراضيهم الزراعية، مستخدمين تلك الوسائل العتيقة على مدى أعوام.

من جانبه، قال مفرح الحريصي وهو مزارع من أهالي جبال الحشر لقناة “العربية” إن زراعة الشعير والبُر تحتاج لأجواء معينة ومساحات منخفضة مثل جبال الحشر، والتي كانت المصدر الوحيد لإنتاج البُر والشعير وتصديره للقبائل المجاورة وذلك بكميات كبيرة.

وأشار الحريصي إلى أنهم في جبال الحشر ينتجون البُر والشعير بكميات كبيرة حيث كانت المصدر الوحيد للطعام بالنسبة للقبائل المجاورة.

طرق الزراعة

وأوضح الحريصي أنهم يقومون بزراعتهم في فصل الشتاء وتحديدًا في الوسم، ويتم حصادهم قبل زراعة الذرة حيث يستغرق الشعير من ثلاثة لأربعة أشهر، بينما يستغرق البُر ثلاثة أشهر.

يعتمد مزارعو جبال الحشر على هطول الأمطار لزراعة المحاصيل الموسمية من الحبوب، حيث تسقط سيول الأمطار من أعالي القمم إلى سفوح الجبال مروراً بالوديان والشعاب، لتروي المدرجات الزراعية المصممة للحفاظ على مياه الأمطار.