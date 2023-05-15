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التسجيل مسؤولية صاحب العمل

التأمينات الاجتماعية تدعو لتسجيل العاملين فور التحاقهم بالعمل

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ مساءً
التأمينات الاجتماعية تدعو لتسجيل العاملين فور التحاقهم بالعمل
المواطن - فريق التحرير

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دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل، إلى تسجيل العاملين لديهم في التأمينات فور التحاقهم بالعمل؛ حفاظاً على حقوقهم وتعزيزاً للالتزام التأميني للمنشآت.

وأوضحت المؤسسة في حسابها على “تويتر”، إن تسجيل المتقاعد في نظام “التأمينات الاجتماعية” بعد التعاقد معه هو مسؤولية صاحب العمل.

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وأوضحت، أنه يمكن معرفة كل البيانات التأمينية ومدة الاشتراك والأجور المسجلة عبر خدمة “شهادة الأجور”.

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تسجيل إلزامي

وفي وقت سابق، أوضحت التأمينات أن التسجيل إلزامي في التأمينات الاجتماعية من خلال صاحب العمل في حال وجود علاقة عمل، لافتة إلى أن آخر مهلة لتسجيل المشترك السعودي هو نهاية شهر الالتحاق.

 

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