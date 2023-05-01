التأمينات الاجتماعية تعلن عن فتح باب التوظيف

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فتح باب التوظيف (للجنسين) في عدة تخصصات، بمختلف فروعها بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أخصائي حوكمة مؤسسية:
المؤهلات والخبرات:
أوضحت المؤسسة التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).