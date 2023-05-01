التأمينات الاجتماعية تعلن عن فتح باب التوظيف

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فتح باب التوظيف (للجنسين) في عدة تخصصات، بمختلف فروعها بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: أخصائي حوكمة مؤسسية: المؤهلات والخبرات: الشهادات العلمية والمهنية: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها

خبرة سابقة في ESG.

المهارات: يفضّل المعرفة باللغة الإنجليزية

مطلوب MS Office

المؤهلات العلمية: إدارة أعمال. طريقة التقديم: أوضحت المؤسسة التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 مايو 2023م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).